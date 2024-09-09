Мелания Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1697 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вижуткин Севастьян Ерофеевич

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.

Сын: Вижуткин Иван Севастьянович

Отец ребёнка: Вижуткин Севастьян Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Сын: Вижуткин Давыд Севастьянович

Отец ребёнка: Вижуткин Севастьян Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

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