Мелания Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.
Сын: Вижуткин Иван Севастьянович
Отец ребёнка: Вижуткин Севастьян Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Сын: Вижуткин Давыд Севастьянович
Отец ребёнка: Вижуткин Севастьян Ерофеевич
Смерть
Неизвестно