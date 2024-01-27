Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович
Место рожденияСаратовская область, Аткарский район, с.Копены
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Упоминание
1816
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 2 года записан как сын Финогена Михайловича 37 лет (жена Марфа 33 лет) который сын Михаила Григорьева Яковлева и его жены Анны 66 лет ( только в 1835 он станет Лоскутовым) . В Малых Копенах Аткар... Показать все
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Факеевна Фадеевна
Мать ребёнка: Лоскутова Устинья
Саратовская губерния, Аткарский район, г.Аткарск
Рождение ребёнка
1835
Сын: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Устинья
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1836
Сын: Лоскутов Loskutov Игнат Фокеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Устинья
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1836
Сын: Лоскутов Loskutov Антон Факеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Елена
Саратовская область, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1840
Сын: Лоскутов Loskutov Григорий Факеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Елена
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1845
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 1845 году переехал в Ново-Саратовку с семьей.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрена Фокеевна
Мать ребёнка: Лоскутова Елена
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 39 лет живет с семьей и сыновьями Игнатом 18 лет, Антоном 15 лет и Григорием 11 лет в Ново-Саратовке.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Лоскутов Loskutov Павел Фокеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Елена
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Фокеевна
Мать ребёнка: Лоскутова Елена
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Жил с семьей.
Упоминание
1873
Селение Ново-Ивановка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 62 года живет с сыновьями в Ново-Ивановке
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Устинья
Смерть
Неизвестно