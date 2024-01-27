Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович

Место рождения

Саратовская область, Аткарский район, с.Копены

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Яковлев Лоскутов Loskutov Финоген Афиноген Михайлович

Мать: Лоскутова Марфа Ирина Прохорова

Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Упоминание
1816
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 2 года записан как сын Финогена Михайловича 37 лет (жена Марфа 33 лет) который сын Михаила Григорьева Яковлева и его жены Анны 66 лет ( только в 1835 он станет Лоскутовым) . В Малых Копенах Аткар... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Факеевна Фадеевна

Мать ребёнка: Лоскутова Устинья

Саратовская губерния, Аткарский район, г.Аткарск
Рождение ребёнка
1835

Сын: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Устинья

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лоскутов Loskutov Игнат Фокеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Устинья

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лоскутов Loskutov Антон Факеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Елена

Саратовская область, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лоскутов Loskutov Григорий Факеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Елена

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1845
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 1845 году переехал в Ново-Саратовку с семьей.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрена Фокеевна

Мать ребёнка: Лоскутова Елена

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 39 лет живет с семьей и сыновьями Игнатом 18 лет, Антоном 15 лет и Григорием 11 лет в Ново-Саратовке.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Лоскутов Loskutov Павел Фокеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Елена

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Фокеевна

Мать ребёнка: Лоскутова Елена

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Жил с семьей.
Упоминание
1873
Селение Ново-Ивановка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 62 года живет с сыновьями в Ново-Ивановке
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Устинья

Смерть
Неизвестно
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