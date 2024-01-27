Лоскутов Loskutov Григорий Факеевич
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 11 лет живет с родителями и братом Игнатом 18 лет и Антоном 15 лет в Ново-Саратовке, куда переехали в 1845 году
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Жил с братом и своей женой.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Анна
Смерть
Неизвестно