Лоскутова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Саратовская область, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1840
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрена Фокеевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Фокеевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно