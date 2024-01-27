Лоскутова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Лоскутов Loskutov Антон Факеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович

Саратовская область, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лоскутов Loskutov Григорий Факеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрена Фокеевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Лоскутов Loskutov Павел Фокеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Фокеевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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