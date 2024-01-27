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Лоскутов Loskutov Игнат Фокеевич

Место рождения

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены

Дата рождения

1836

Дата смерти

Около 1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович

Мать: Лоскутова Устинья

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 18 лет живет в семье отца с братьями Антоном 15 лет и Григорием 11 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Смерть
Около 1856
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
В камеральном описании Ново-Саратовки 1860 года уже нет в живых
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