Лоскутов Loskutov Игнат Фокеевич
Место рожденияРоссия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Дата рождения1836
Дата смертиОколо 1856
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 18 лет живет в семье отца с братьями Антоном 15 лет и Григорием 11 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Смерть
Около 1856
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
В камеральном описании Ново-Саратовки 1860 года уже нет в живых