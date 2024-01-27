Лоскутова Устинья
Место рожденияСаратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1813
Дата смертиОколо 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Факеевна Фадеевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович
Саратовская губерния, Аткарский район, г.Аткарск
Рождение ребёнка
1835
Сын: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1836
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1836
Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены