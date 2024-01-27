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Лоскутова Устинья

Место рождения

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1813

Дата смерти

Около 1836

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Факеевна Фадеевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович

Саратовская губерния, Аткарский район, г.Аткарск
Рождение ребёнка
1835

Сын: Лоскутов Loskutov Агап Факеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лоскутов Loskutov Игнат Фокеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutov Фокей Или Фадей Финогенович

Смерть
Около 1836
Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
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