Конченкова (Тикунова) Анна(Нюра) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонченкова (Тикунова) Анна(Нюра) Ивановна

Конченкова (Тикунова) Анна(Нюра) Ивановна

avatar

Место рождения

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

14.01.1925

Дата смерти

11.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925

Отец: Тикунов Иван Антонович

Мать: Тикунова Дарья Васильевна

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Конченкова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Конченков Михаил Максимович

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.05.1952

Дочь: Конченкова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Конченков Михаил Максимович

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.03.1954

Дочь: Свердлова Курихина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Конченков Михаил Максимович

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.04.1956

Дочь: Конченкова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Конченков Михаил Максимович

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.08.1958

Сын: Конченков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Конченков Михаил Максимович

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.04.1961

Дочь: Шукшина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Конченков Михаил Максимович

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конченков Михаил Максимович

Смерть
11.11.1988
Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close