Конченкова (Тикунова) Анна(Нюра) Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.01.1925
Дата смерти11.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925
Отец: Тикунов Иван Антонович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Конченкова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Конченков Михаил Максимович
Рождение ребёнка
15.05.1952
Дочь: Конченкова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Конченков Михаил Максимович
Рождение ребёнка
26.03.1954
Дочь: Свердлова Курихина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Конченков Михаил Максимович
Рождение ребёнка
19.04.1956
Дочь: Конченкова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Конченков Михаил Максимович
Рождение ребёнка
04.08.1958
Сын: Конченков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Конченков Михаил Максимович
Рождение ребёнка
20.04.1961
Дочь: Шукшина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Конченков Михаил Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1988