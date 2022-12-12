Тикунова (Чиркова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тикунова (Чиркова) Дарья Васильевна

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Место рождения

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

09.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Чирков Василий

Мать: Чиркова Евдокия Захаровна

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Около 1919

Муж: Тикунов Иван Антонович

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна

Отец ребёнка: Тикунов Иван Антонович

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.01.1923

Дочь: Казакова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тикунов Иван Антонович

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.01.1925

Дочь: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна

Отец ребёнка: Тикунов Иван Антонович

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
09.02.1977
Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
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