Тикунова (Чиркова) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти09.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Чирков Василий
Бракосочетание
Около 1919
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна
Отец ребёнка: Тикунов Иван Антонович
Рождение ребёнка
07.01.1923
Дочь: Казакова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тикунов Иван Антонович
Рождение ребёнка
14.01.1925
Дочь: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна
Отец ребёнка: Тикунов Иван Антонович
Смерть
09.02.1977
Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия