Чуносова (Тикунова) Евдокия(Дуся) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуносова (Тикунова) Евдокия(Дуся) Ивановна

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Место рождения

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Тикунов Иван Антонович

Мать: Тикунова Дарья Васильевна

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Около 1943

Муж: Викторов Иван

Рождение ребёнка
Около 1944

Сын: Викторов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Викторов Иван

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1946

Сын: Чуносов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Чуносов Яков

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Около 1946

Муж: Чуносов Яков

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.02.1949

Дочь: Диткина Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Чуносов Яков

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.06.1952

Дочь: Чуносова Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Чуносов Яков

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.09.1954

Сын: Чуносов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Чуносов Яков

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1957

Дочь: Чуносова Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Чуносов Яков

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Около 1980
Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
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