Чуносова (Тикунова) Евдокия(Дуся) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Тикунов Иван Антонович
Бракосочетание
Около 1943
Муж: Викторов Иван
Рождение ребёнка
Около 1944
Отец ребёнка: Викторов Иван
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Чуносов Яков
Бракосочетание
Около 1946
Муж: Чуносов Яков
Рождение ребёнка
01.02.1949
Дочь: Диткина Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Чуносов Яков
Рождение ребёнка
11.06.1952
Дочь: Чуносова Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Чуносов Яков
Рождение ребёнка
16.09.1954
Сын: Чуносов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Чуносов Яков
Рождение ребёнка
Около 1957
Дочь: Чуносова Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Чуносов Яков
Смерть
Около 1980