Викторов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1944
Дата смерти01.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944
Отец: Викторов Иван
Рождение ребёнка
Около 1966
Сын: Викторов Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Викторова Людмила
Место жительства
Около 1967
Бракосочетание
Около 1968
Жена: Викторова Людмила
Рождение ребёнка
Около 1969
Дочь: Викторова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Викторова Людмила
Смерть
01.05.1974
Причина: поругался с женой и выпил уксусную эссенцию Похоронен: п.Котельск, Волгоградская область