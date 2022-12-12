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Викторов Виктор Иванович

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Место рождения

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1944

Дата смерти

01.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944

Отец: Викторов Иван

Мать: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1966

Сын: Викторов Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Викторова Людмила

Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Около 1967
Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Около 1968

Жена: Викторова Людмила

Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 1969

Дочь: Викторова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Викторова Людмила

Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
01.05.1974
Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Причина: поругался с женой и выпил уксусную эссенцию Похоронен: п.Котельск, Волгоградская область
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