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Чуносов Яков

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Место рождения

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1914

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1946

Сын: Чуносов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Около 1946

Жена: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.02.1949

Дочь: Диткина Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.06.1952

Дочь: Чуносова Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.09.1954

Сын: Чуносов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1957

Дочь: Чуносова Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1990
Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
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