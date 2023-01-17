Чуносов Яков
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна
Бракосочетание
Около 1946
Рождение ребёнка
01.02.1949
Дочь: Диткина Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1952
Дочь: Чуносова Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1954
Сын: Чуносов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1957
Дочь: Чуносова Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Чуносова Евдокия(Дуся) Ивановна
Смерть
1990