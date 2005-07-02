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Казакова Мария Ивановна

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Место рождения

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

07.01.1923

Дата смерти

02.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1923

Отец: Тикунов Иван Антонович

Мать: Тикунова Дарья Васильевна

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Около 1953

Муж: Казаков Пётр Петрович

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Казаков Николай Петрович

Отец ребёнка: Казаков Пётр Петрович

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около ?.01.1955

Сын: Казаков Виктор Петрович

Отец ребёнка: Казаков Пётр Петрович

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.02.1957

Дочь: Зотова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Казаков Пётр Петрович

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.03.1960

Сын: Казаков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Казаков Пётр Петрович

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
02.07.2005
Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
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