Казакова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.01.1923
Дата смерти02.07.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1923
Отец: Тикунов Иван Антонович
Бракосочетание
Около 1953
Рождение ребёнка
01.01.1954
Отец ребёнка: Казаков Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1955
Отец ребёнка: Казаков Пётр Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1957
Дочь: Зотова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Казаков Пётр Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1960
Сын: Казаков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Казаков Пётр Петрович
Смерть
02.07.2005