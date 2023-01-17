Конченков Михаил Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти28.06.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Конченков Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Конченкова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1952
Дочь: Конченкова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1954
Дочь: Свердлова Курихина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1956
Дочь: Конченкова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1958
Сын: Конченков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1961
Дочь: Шукшина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1980