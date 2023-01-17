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Конченков Михаил Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

28.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Конченков Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Конченкова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.05.1952

Дочь: Конченкова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.03.1954

Дочь: Свердлова Курихина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.04.1956

Дочь: Конченкова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.08.1958

Сын: Конченков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.04.1961

Дочь: Шукшина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна

Смерть
28.06.1980
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