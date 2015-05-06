Конченкова Тамара Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.05.1952
Дата смерти06.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1952
Бракосочетание
Около 1972
Муж: Коннов Николай
Рождение ребёнка
Около 1979
Сын: Борискин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Коннов Николай
Развод
Около 1985
Муж: Коннов Николай
Бракосочетание
Около 2003
Муж: Анатолий
Смерть
06.05.2015
Причина: началось воспаление легких, ей становилось всё хуже и хуже, а врачи запустили болезнь и не оказывали своевременной помощи.