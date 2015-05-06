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Конченкова Тамара Михайловна

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Место рождения

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

15.05.1952

Дата смерти

06.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1952

Отец: Конченков Михаил Максимович

Мать: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Около 1972

Муж: Коннов Николай

Рождение ребёнка
Около 1979

Сын: Борискин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Коннов Николай

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Развод
Около 1985

Муж: Коннов Николай

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Около 1988

Муж: Юрий

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Около 2003

Муж: Анатолий

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
06.05.2015
Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Причина: началось воспаление легких, ей становилось всё хуже и хуже, а врачи запустили болезнь и не оказывали своевременной помощи.
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