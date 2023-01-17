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Конченков Михаил Михайлович

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Место рождения

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

04.08.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1958

Отец: Конченков Михаил Максимович

Мать: Конченкова Анна(Нюра) Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1980

Дочь: Конченкова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Конченкова Валентина

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.04.1983

Дочь: Зябкина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Конченкова Валентина

Рождение ребёнка
29.10.1989

Дочь: Конченкова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Конченкова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конченкова Валентина

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