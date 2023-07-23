Материкин Тарас Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Материкина Матрона Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Материкин Афанасий Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 20.09.1814
Сын: Материкин Федор Тарасович
Мать ребёнка: Материкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Материкина Татьяна Тарасовна
Рождение ребёнка
23.02.1819
Дочь: Материкина Евдокия Тарасовна
Мать ребёнка: Материкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1820
Сын: Материкин Никита Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно