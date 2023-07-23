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Материкин Тарас Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Материкина Матрона Тарасовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Материкин Афанасий Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Материкин Иван Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.09.1814

Сын: Материкин Федор Тарасович

Мать ребёнка: Материкина Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Материкина Татьяна Тарасовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1819

Дочь: Материкина Евдокия Тарасовна

Мать ребёнка: Материкина Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1820

Сын: Материкин Никита Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Материкина Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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