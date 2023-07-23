Материкин Афанасий Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Материкин Афанасий Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Материкин Тарас Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Материкин Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Материкина Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Материкин Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Материкин Леонтий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Материкин Евстигней Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Материкин Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Материкина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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