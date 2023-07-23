Материкин Афанасий Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Материкин Тарас Федорович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Материкин Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: Материкина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Материкин Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Материкин Леонтий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Материкин Евстигней Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Материкин Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Материкина Евдокия
Смерть
Неизвестно