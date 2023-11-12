Материкин Евстигней Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Материкин Евстигней Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Материкин Афанасий Тарасович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1863

Жена: Материкина Марфа Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1865

Дочь: Материкина Надежда Евстигнеевна

Мать ребёнка: Материкина Марфа Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1869

Сын: Материкин Семен Евстигнеевич

Мать ребёнка: Материкина Марфа Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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