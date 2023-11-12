Материкин Евстигней Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Материкин Афанасий Тарасович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1863
Рождение ребёнка
25.09.1865
Дочь: Материкина Надежда Евстигнеевна
Мать ребёнка: Материкина Марфа Павловна
Рождение ребёнка
01.02.1869
Сын: Материкин Семен Евстигнеевич
Мать ребёнка: Материкина Марфа Павловна
Смерть
Неизвестно