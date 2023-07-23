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Материкин Иван Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Материкин Тарас Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1845

Сын: Материкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Материкина Агриппина Харлампиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Материкина Агриппина Харлампиевна

Смерть
Неизвестно
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