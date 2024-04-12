Материкин (Носов) Федор Тарасович
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.09.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.09.1814
Рождение ребёнка
1836 или 1839
Сын: Материкин Онуфрий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Материкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Материкин Георгий Федорович
Рождение ребёнка
16.10.1854
Дочь: Материкина Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Материкина Вера Корнеевна
Рождение ребёнка
16.10.1854
Сын: Материкин Андрей Федорович
Мать ребёнка: Материкина Вера Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно