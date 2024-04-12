Материкин (Носов) Федор Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Материкин (Носов) Федор Тарасович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 20.09.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.09.1814

Отец: Материкин Тарас Федорович

Мать: Материкина Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836 или 1839

Сын: Материкин Онуфрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Материкин Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Материкин Георгий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1854

Дочь: Материкина Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Материкина Вера Корнеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1854

Сын: Материкин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Материкина Вера Корнеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Материкина Вера Корнеевна

Смерть
Неизвестно
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