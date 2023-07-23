Материкина Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Материкина Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.09.1814

Сын: Материкин Федор Тарасович

Отец ребёнка: Материкин Тарас Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1819

Дочь: Материкина Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Материкин Тарас Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Материкин Тарас Федорович

Смерть
Неизвестно
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