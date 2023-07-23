Материкина Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 20.09.1814
Сын: Материкин Федор Тарасович
Отец ребёнка: Материкин Тарас Федорович
Рождение ребёнка
23.02.1819
Дочь: Материкина Евдокия Тарасовна
Отец ребёнка: Материкин Тарас Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно