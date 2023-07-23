Материкина Вера Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1854
Дочь: Материкина Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Материкин Федор Тарасович
Рождение ребёнка
16.10.1854
Сын: Материкин Андрей Федорович
Отец ребёнка: Материкин Федор Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно