Наталья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Газеев Нестор Гурьянов

Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Газеев Никанор Гурьянов

Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа Гурьянова

Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Михаил Гурьянов

Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Егор Гурьянов

Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1821

Дочь: Варвара Гурьянова

Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Сын: Максим Гурьянов

Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Гурьянова

Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Василиса Гурьянова

Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газеев Гурий Артемьев

Смерть
Неизвестно
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