Наталья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Емельян
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа Гурьянова
Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Михаил Гурьянов
Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Егор Гурьянов
Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев
Рождение ребёнка
27.11.1821
Дочь: Варвара Гурьянова
Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Максим Гурьянов
Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Гурьянова
Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Василиса Гурьянова
Отец ребёнка: Газеев Гурий Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно