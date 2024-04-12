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Газеев Гурий Артемьев

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Артемий Иванов

Мать: Настасья Амвросиева

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Газеев Нестор Гурьянов

Мать ребёнка: Наталья Емельянова

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Газеев Никанор Гурьянов

Мать ребёнка: Наталья Емельянова

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа Гурьянова

Мать ребёнка: Наталья Емельянова

Рождение ребёнка
1818

Сын: Михаил Гурьянов

Мать ребёнка: Наталья Емельянова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Егор Гурьянов

Мать ребёнка: Наталья Емельянова

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1821

Дочь: Варвара Гурьянова

Мать ребёнка: Наталья Емельянова

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Сын: Максим Гурьянов

Мать ребёнка: Наталья Емельянова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Гурьянова

Мать ребёнка: Наталья Емельянова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Василиса Гурьянова

Мать ребёнка: Наталья Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Емельянова

Смерть
Неизвестно
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