Газеев Гурий Артемьев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Артемий Иванов
Мать: Настасья Амвросиева
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа Гурьянова
Мать ребёнка: Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Михаил Гурьянов
Мать ребёнка: Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Егор Гурьянов
Мать ребёнка: Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
27.11.1821
Дочь: Варвара Гурьянова
Мать ребёнка: Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Максим Гурьянов
Мать ребёнка: Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Гурьянова
Мать ребёнка: Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Василиса Гурьянова
Мать ребёнка: Наталья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Емельянова
Смерть
Неизвестно