Нестор Гурьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестор Гурьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Гурьян Артемьев

Мать: Наталья Емельянова

Смерть
Неизвестно