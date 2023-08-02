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Нестор Гурьянов
Нестор Гурьянов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гурьян Артемьев
1782 г.р.
Мать
Наталья Емельянова
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Гурьян Артемьев
Мать:
Наталья Емельянова
Смерть
Неизвестно
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