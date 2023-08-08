Настасья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Нестерова

Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Федосья Нестерова

Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пётр Нестеров

Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Зиновия Нестерова

Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Дмитрий Нестеров

Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лукерья Нестерова

Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Епифания Нестерова

Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газеев Нестор Гурьянов

Смерть
Неизвестно
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