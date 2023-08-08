Настасья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Нестерова
Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Федосья Нестерова
Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пётр Нестеров
Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Зиновия Нестерова
Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дмитрий Нестеров
Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лукерья Нестерова
Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Епифания Нестерова
Отец ребёнка: Газеев Нестор Гурьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно