Михаил Гурьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Газеев Гурий Артемьев
Мать: Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пётр Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Лаврентьева
Смерть
Неизвестно