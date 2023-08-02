Михаил Гурьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Гурьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Газеев Гурий Артемьев

Мать: Наталья Емельянова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Лаврентьева

Смерть
Неизвестно
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