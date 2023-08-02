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Пелагея Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Шаронов Лаврентий Егоров

Мать: Елена Матвеева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Гурьянов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Гурьянов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Гурьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Гурьянов

Смерть
Неизвестно
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