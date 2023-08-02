Пелагея Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Шаронов Лаврентий Егоров
Мать: Елена Матвеева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Гурьянов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Гурьянов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Гурьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Гурьянов
Смерть
Неизвестно