Газеев Никанор Гурьянов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Газеев Гурий Артемьев
Мать: Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Газеев Феопемпт Никаноров
Мать ребёнка: Татьяна Федосеева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Никанорова
Мать ребёнка: Татьяна Федосеева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Калерия Никанорова
Мать ребёнка: Татьяна Федосеева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Татьяна Федосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федосеева
Смерть
Неизвестно