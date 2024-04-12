Газеев Никанор Гурьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГазеев Никанор Гурьянов

Газеев Никанор Гурьянов

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Газеев Гурий Артемьев

Мать: Наталья Емельянова

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Газеев Феопемпт Никаноров

Мать ребёнка: Татьяна Федосеева

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Никанорова

Мать ребёнка: Татьяна Федосеева

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Калерия Никанорова

Мать ребёнка: Татьяна Федосеева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Газеев Иван Никаноров

Мать ребёнка: Татьяна Федосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федосеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close