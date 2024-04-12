Губина (Теплянина) Татьяна Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Теплянина) Татьяна Наумовна

Место рождения

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Рязанцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Рязанцев Иван

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Пикулина Анна Макаровна

Отец ребёнка: Губин Макар Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ЦГАДА, 350-2-1636-635
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Макар Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Смерть
Неизвестно
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