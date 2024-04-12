Губина (Теплянина) Татьяна Наумовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1700
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Рязанцев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Рязанцев Иван
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Пикулина Анна Макаровна
Отец ребёнка: Губин Макар Степанович
ЦГАДА, 350-2-1636-635
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рязанцев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Смерть
Неизвестно