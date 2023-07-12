Рязанцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1700 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Рязанцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Губина Татьяна Наумовна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Татьяна Наумовна

Смерть
Неизвестно