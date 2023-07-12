Рязанцев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Рязанцев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Губина Татьяна Наумовна
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Татьяна Наумовна
Смерть
Неизвестно