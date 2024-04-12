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Рязанцев Алексей Иванович

Место рождения

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Рязанцев Иван

Мать: Губина Татьяна Наумовна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Рязанцева Настасья Алексеевна

Мать ребёнка: Рязанцева Лукерья Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Рязанцева Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Рязанцева Лукерья Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Лукерья Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Смерть
Неизвестно
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