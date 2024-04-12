Рязанцев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Рязанцев Иван
Мать: Губина Татьяна Наумовна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Рязанцева Настасья Алексеевна
Мать ребёнка: Рязанцева Лукерья Леонтьевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Рязанцева Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Рязанцева Лукерья Леонтьевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Смерть
Неизвестно