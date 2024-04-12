Губин Макар Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Макар Степанович

Губин Макар Степанович

Место рождения

Шарпано, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Губин Степан

Мать: не указана

Шарпано, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Пикулина Анна Макаровна

Мать ребёнка: Губина Татьяна Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ЦГАДА, 350-2-1636-635
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Татьяна Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close