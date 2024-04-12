Губин Макар Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: Губин Степан
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Пикулина Анна Макаровна
Мать ребёнка: Губина Татьяна Наумовна
ЦГАДА, 350-2-1636-635
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Татьяна Наумовна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Смерть
Неизвестно