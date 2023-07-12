Губин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Степан

Губин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Губин Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Губин Макар Степанович

Мать ребёнка: не указана

Шарпано, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Чирьева (Губина) Агриппина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Дрюково, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 6 оборот
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.