Шереметева (Скобелева) Ольга Дмитриевна
женский, родилась 08.06.1847
умерла 1898
ОтецСкобелев Дмитрий Иванович05.10.1821 г.р.
МатьСкобелева (Полтавцева) Ольга Николаевна23.03.1823 г.р.
Супруги
Шереметев Василий Петрович28.08.1836 г.р.
Дети
Кочубей (Шереметева) Ольга Васильевна08.09.1874 г.р.
Шереметева Татьяна Васильевна16.10.1878 г.р.Показать еще 5
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Рождение
08.06.1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1874
Дочь: Кочубей (Шереметева) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.10.1878
Дочь: Шереметева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1880
Сын: Шереметев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1881
Дочь: Шереметева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович
Рождение ребёнка
06.11.1882
Сын: Шереметев Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1885
Дочь: Оболенская (Шереметева) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1890
Дочь: Гагарина (Шереметева) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович
г. Рим, Лацио, Италия
Смерть
1898