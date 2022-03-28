Шереметева (Скобелева) Ольга Дмитриевна 08.06.1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шереметева (Скобелева) Ольга Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.06.1847

умерла 1898

Отец
Скобелев Дмитрий Иванович05.10.1821 г.р.
Мать
Скобелева (Полтавцева) Ольга Николаевна23.03.1823 г.р.
Супруги
Шереметев Василий Петрович28.08.1836 г.р.
Дети
Кочубей (Шереметева) Ольга Васильевна08.09.1874 г.р.
Шереметева Татьяна Васильевна16.10.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1847

Отец: Скобелев Дмитрий Иванович

Мать: Скобелева (Полтавцева) Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шереметев Василий Петрович

Рождение ребёнка
08.09.1874

Дочь: Кочубей (Шереметева) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
16.10.1878

Дочь: Шереметева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович

Рождение ребёнка
27.02.1880

Сын: Шереметев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович

Рождение ребёнка
28.09.1881

Дочь: Шереметева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович

Рождение ребёнка
06.11.1882

Сын: Шереметев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
14.10.1885

Дочь: Оболенская (Шереметева) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович

Рождение ребёнка
28.05.1890

Дочь: Гагарина (Шереметева) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Шереметев Василий Петрович

г. Рим, Лацио, Италия

Смерть
1898

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