Кочубей (Шереметева) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1874
Дата смерти02.08.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1874
Бракосочетание
09.07.1901
Рождение ребёнка
?.01.1906
Отец ребёнка: Кочубей Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
30.05.1909
Дочь: Кочубей Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Кочубей Михаил Михайлович
Смерть
02.08.1967
Место погребения: Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, Париж, Франция