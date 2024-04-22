Кочубей (Шереметева) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей (Шереметева) Ольга Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.09.1874

Дата смерти

02.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1874

Отец: Шереметев Василий Петрович

Мать: Шереметева Ольга Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
09.07.1901

Муж: Кочубей Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
?.01.1906

Сын: Кочубей Павел Михайлович

Отец ребёнка: Кочубей Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
30.05.1909

Дочь: Кочубей Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Кочубей Михаил Михайлович

Смерть
02.08.1967
Место погребения: Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, Париж, Франция
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