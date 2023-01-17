Скобелев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелев Дмитрий Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.10.1821

Дата смерти

27.12.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.09.1843

Сын: Скобелев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Скобелева Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1847

Дочь: Шереметева Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Скобелева Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скобелева Ольга Николаевна

Смерть
27.12.1879
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