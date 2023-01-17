Скобелев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.10.1821
Дата смерти27.12.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1843
Сын: Скобелев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Скобелева Ольга Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1847
Дочь: Шереметева Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Скобелева Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1879