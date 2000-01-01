Гагарина (Шереметева) Марина Васильевна
Место рожденияг. Рим, Лацио, Италия
Дата рождения28.05.1890
Дата смерти05.09.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1890
г. Рим, Лацио, Италия
Бракосочетание
08.04.1920
Рождение ребёнка
15.07.1921
Сын: Гагарин Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Гагарин Владимир Анатольевич
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
Смерть
05.09.1926
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция