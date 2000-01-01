Гагарина (Шереметева) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Шереметева) Марина Васильевна

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Место рождения

г. Рим, Лацио, Италия

Дата рождения

28.05.1890

Дата смерти

05.09.1926

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1890

Отец: Шереметев Василий Петрович

Мать: Шереметева Ольга Дмитриевна

г. Рим, Лацио, Италия
Бракосочетание
08.04.1920

Муж: Гагарин Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
15.07.1921

Сын: Гагарин Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Гагарин Владимир Анатольевич

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
Смерть
05.09.1926
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
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