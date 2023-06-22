Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1967
Сын: Рязанов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Рязанов Михаил Анатольевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.06.1971
Отец ребёнка: Рязанов Михаил Анатольевич
Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
11.07.1978
Сын: Рязанов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Рязанов Михаил Анатольевич
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми