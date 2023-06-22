Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1941

Отец: Лепихин Александр Петрович

Мать: Ермолаева (Коробова) Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
04.10.1967

Сын: Рязанов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Рязанов Михаил Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.06.1971

Сын: Рязанов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Рязанов Михаил Анатольевич

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
11.07.1978

Сын: Рязанов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Рязанов Михаил Анатольевич

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

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