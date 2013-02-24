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Рязанов Михаил Анатольевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.12.1935

Дата смерти

24.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1935

Отец: Рязанов Анатолий Павлович

Мать: Барабанова Елизавета Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
04.10.1967

Сын: Рязанов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.06.1971

Сын: Рязанов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
11.07.1978

Сын: Рязанов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
24.02.2013
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Похоронен на Затонском кладбище

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