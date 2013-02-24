Рязанов Михаил Анатольевич
Место рождения
Дата рождения07.12.1935
Дата смерти24.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1967
Сын: Рязанов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
22.06.1971
Мать ребёнка: Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна
Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
11.07.1978
Сын: Рязанов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна
Смерть
24.02.2013
Похоронен на Затонском кладбище