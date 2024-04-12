Рязанов Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения15.06.1907
Дата смертиОколо 1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1907
Отец: Рязанов Павел Николаевич
Мать: Рязанова Мария Петровна
Рождение ребёнка
07.12.1935
Сын: Рязанов Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Барабанова Елизавета Михайловна
Призыв на военную службу
04.07.1941
Дата призыва на военную службу (доброволец)
Военная награда
15.06.1945
Орден Красной Звезды Приказом по войскам Ленинградского фронта №835/н от 15.06.1945 г.
Демобилизация
30.12.1945
Смерть
Около 1979