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Рязанов Анатолий Павлович

Место рождения

Приводино, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

15.06.1907

Дата смерти

Около 1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1907

Отец: Рязанов Павел Николаевич

Мать: Рязанова Мария Петровна

Приводино, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.12.1935

Сын: Рязанов Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Барабанова Елизавета Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Призыв на военную службу
04.07.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата призыва на военную службу (доброволец)
Военная награда
15.06.1945
Орден Красной Звезды Приказом по войскам Ленинградского фронта №835/н от 15.06.1945 г.
Демобилизация
30.12.1945
Смерть
Около 1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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