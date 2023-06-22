Рязанов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанова Инна
Рождение ребёнка
1991
Сын: Рязанов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Рязанова Инна
Рождение ребёнка
02.08.1994
Дочь: Рязанова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Рязанова Инна
Рождение ребёнка
1997
Сын: Рязанов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Рязанова Инна
Рождение ребёнка
2000
Дочь: Рязанова София Михайловна
Мать ребёнка: Рязанова Инна