Рязанов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанов Михаил Михайлович

Рязанов Михаил Михайлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1967

Отец: Рязанов Михаил Анатольевич

Мать: Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Инна

Рождение ребёнка
1991

Сын: Рязанов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Рязанова Инна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1994

Дочь: Рязанова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Рязанова Инна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1997

Сын: Рязанов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Рязанова Инна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2000

Дочь: Рязанова София Михайловна

Мать ребёнка: Рязанова Инна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.