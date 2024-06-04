Лепихин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения10.08.1911 ст.
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1911 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
11.08.1911 ст.
Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.05.1941
Дочь: Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Ермолаева (Коробова) Анастасия Петровна
Смерть
?.12.1941
Пропал без вести. Последнее письмо от 05.10.1941 с Можайского направления.