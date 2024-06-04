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Лепихин Александр Петрович

Место рождения

Чаршинская, Омутнинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.08.1911 ст.

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1911 ст.

Отец: Лепихин Петр Васильевич

Мать: Лепихина (Семукова) Матрона Яковлевна

Чаршинская, Омутнинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева (Коробова) Анастасия Петровна

Крещение
11.08.1911 ст.
Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.05.1941

Дочь: Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Ермолаева (Коробова) Анастасия Петровна

Смерть
?.12.1941
Пропал без вести. Последнее письмо от 05.10.1941 с Можайского направления.

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