Ермолаева (Коробова) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения08.12.1919
Дата смерти21.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1919
Свидетельство № 169 Отдела Актов гражданского состояния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1941
Дочь: Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Лепихин Александр Петрович
Рождение ребёнка
19.09.1945
Дочь: Алексеева Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Ермолаев Константин Степанович
Рождение ребёнка
22.10.1951
Сын: Ермолаев Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Ермолаев Константин Степанович
Смерть
21.05.1994
Старая Купавна, Богородский, Московская область