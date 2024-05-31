Ермолаева (Коробова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Коробова) Анастасия Петровна

Место рождения

Алгасово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.12.1919

Дата смерти

21.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1919

Отец: Коробов Петр Филиппович

Мать: Коробова (Крючкова) Дарья Михайловна

Алгасово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Свидетельство № 169 Отдела Актов гражданского состояния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепихин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Константин Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Константин Степанович

Рождение ребёнка
21.05.1941

Дочь: Рязанова (Лепихина) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Лепихин Александр Петрович

Рождение ребёнка
19.09.1945

Дочь: Алексеева Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Ермолаев Константин Степанович

Рождение ребёнка
22.10.1951

Сын: Ермолаев Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Ермолаев Константин Степанович

Смерть
21.05.1994
Старая Купавна, Богородский, Московская область

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