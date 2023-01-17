Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Иван Иоакимович
Мать: Ирина Иларионовна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
04.10.1748
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1753
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
22.05.1755
Сын: Мокий Федорович
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
31.08.1756
Дочь: Васса Федоровна
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
30.06.1758
Сын: Иуда Федорович
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1782