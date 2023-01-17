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Матрона Ивановна

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Иван Иоакимович

Мать: Ирина Иларионовна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1748

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1753

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1755

Сын: Мокий Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.08.1756

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1758

Сын: Иуда Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1782
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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