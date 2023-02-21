Иван Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иоакимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Иоаким Прохорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Иларионовна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Соломония Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Иларионовна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1731

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Ирина Иларионовна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Монастырский слуга
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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