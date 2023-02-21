Иван Иоакимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Иоаким Прохорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Иларионовна
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Соломония Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Иларионовна
Рождение ребёнка
04.09.1731
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Ирина Иларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иларионовна
Работа или профессия
Неизвестно
Монастырский слуга
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно