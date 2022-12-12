Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федоровна

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.03.1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1720 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1753

Отец: Федор Григорьевич

Мать: Матрона Ивановна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
12.03.1753
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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