Ирина Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

20.03.1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иоакимович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Соломония Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иоакимович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1731

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Иоакимович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иоакимович

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
20.03.1750
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
20.03.1750
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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