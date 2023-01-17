Ирина Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти20.03.1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Соломония Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
04.09.1731
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иоакимович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
20.03.1750
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
20.03.1750