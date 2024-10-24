Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.10.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1804
Отец: Василий Антонович (Антипович)
Мать: Анна Трофимовна
Бракосочетание
18.01.1823
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1827
Сын: Павел Павлович
Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Емельяновна
Рождение ребёнка
20.11.1828
Сын: Александр Павлович
Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Емельяновна
Смерть
Неизвестно