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Павел Васильевич

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

31.10.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1804

Отец: Василий Антонович (Антипович)

Мать: Анна Трофимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1823

Жена: Настасья (Наталья) Емельяновна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1827

Сын: Павел Павлович

Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Емельяновна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1828

Сын: Александр Павлович

Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Емельяновна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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