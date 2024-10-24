Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

06.04.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мирон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1801

Сын: Мирон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.10.1804

Сын: Павел Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1808

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1811

Сын: Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1814

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1820

Дочь: Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1822

Сын: Ананий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
06.04.1845
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: натурально

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