Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти06.04.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мирон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)
Рождение ребёнка
10.08.1801
Сын: Мирон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)
Рождение ребёнка
31.10.1804
Сын: Павел Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)
Рождение ребёнка
31.12.1808
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)
Рождение ребёнка
04.10.1811
Сын: Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)
Рождение ребёнка
04.07.1814
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)
Рождение ребёнка
10.06.1820
Дочь: Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)
Рождение ребёнка
24.09.1822
Сын: Ананий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович (Антипович)
Смерть
06.04.1845
Причина смерти: натурально